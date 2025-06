KLART: Går i farfars fotspår – 56 år senare

Mellan 1969 och 1971 spelade Bengt ”Mysing” Karlsson i Västerås IK.

Nu går den gamle storspelarens barnbarn, Max Karlsson, i hans fotspår – 56 år senare.

– Det känns väldigt spännande att få komma till Västerås, säger 20-årige forwarden.

Bengt ”Mysing” Karlsson i Västerås, samt Max Karlsson i Rögle. Foto: Arkiv och Bildbyrån (montage).

Ännu en spelare från hockeysläkten Karlsson kommer att representera Västerås IK.



Efter en tids rykten om att 20-årige Max Karlsson skulle lämna Rögle och SHL, för att kliva in i just VIK, presenterar klubben sin nye forward under måndagen. Cirkeln sluts därmed för den unge spelaren vars farfar Bengt ”Mysing” Karlsson gjort precis samma flytt, från Rögle till Västerås, för 56 år sedan.



– Det känns väldigt spännande att få komma till Västerås. Självklart är det en extra bonus att få möjligheten att spela i samma klubb som min farfar gjorde, säger nu Max Karlsson på Västerås hemsida efter att han skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över en säsong.

Fick chansen i SHL: ”Tror att han kommer ta nästa steg”

Max Karlsson har Tingsryds AIF som moderklubb, precis som pappa Christian, men det är i farfars tidigare klubb Rögle som han slagit sig fram under de fyra senaste åren. Under 2024/25 kom till slut chansen i SHL och 7 januari, mot Örebro, gjorde han sitt första mål i ligan. Därefter blev det fem ytterligare poäng på totalt 31 chanser innan årets slut.



– Det är en smart forward som alltid tänker på laget i första hand och står för ett gediget arbete i varje situation. En stor fördel med Max är att han kan användas som både forward och center. Vi tror och hoppas att han kommer kunna ta nästa steg i sin utveckling hos oss kommande säsong, säger Västerås sportchef Niklas Johansson.



Här kan ni läsa hockeysverige.se’s intervju med gamle storspelaren Bengt ”Mysing” Karlsson om hans karriär.