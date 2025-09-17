Mattias Karlin blev kvar som huvudtränare för MoDo trots degraderingen till Hockeyallsvenskan. Nu vill tränaren ta revansch – med en till stora delar ny trupp.

– Att försöka ta oss tillbaka är det enda jag funderar på, säger 46-åringen till Hockeysverige.se.

Mattias Karlin är mannen som ska ta MoDo tillbaka till SHL. Foto: Ronnie Rönnkvist.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



MoDo ut ur SHL. Så löd rubrikerna i våras då ångermanlänningarna förlorade kvalspelet mot HV71. Tränare då som nu var Mattias Karlin. Som uppväxt i Örnsköldsvik var det såklart många känslor då det stod klart att hans MoDo skulle spela i Hockeyallsvenskan säsongen 2025/26.



— Klart att jag var förkrossad. Oavsett vilket lag man tränare är det tufft, men det blev ett steg till när det var moderklubben, berättar Mattias Karlin som höll sig ifrån att gå ut i dagen efter debaclet.

— Nej, jag gick inte ut då. Jag tror säkert det var ett par dagar som jag inte alls var på stan. Jag var mycket hemmavid, grubblade och funderade.



Kände du ändå Örnsköldsviks-bornas stöd i ryggen?

— Jag vet inte eftersom jag inte läser sociala medier eller tidningen. Jag har ingen aning, men jag misstänker att många var förbannade, irriterade och såklart besvikna. Svaret på frågan är att jag inte vet.

”Klart att vi kanske skulle rört om i gruppen”

Vad var det som inte fungerade fullt ut förra säsongen?

— Det var lite olika block i säsongen. Vi fick en väldigt, väldigt tuff start där vi förlorade många matcher. Efter första 16 matcherna hade vi elva poäng upp till kvalstrecket.

— Vi fick en djävulsk uppförsbacke och fick dras med det hela säsongen. Efter 16 matcherna hade vi en bra ”streak” där vi vann klart mer än förlorade och tog också igen allt vi var bakom.

— Tyvärr blev avslutningen för dålig och det var där vi åkte dit. Starten och avslutet, det var det allting hängde på.



Du har väl legat och funderat en del under nätterna, kom du då fram till att ni i ledarstaben kunde gjort något annorlunda?

— Så är det alltid. Oavsett om man vinner eller förlorar kan man göra saker annorlunda.

— Klart att vi kanske skulle rört om i gruppen. Kanske hittat något nyförvärv eller någonting. Det är svårt att säga vad vi skulle gjort eller inte gjort.

MoDos spelare deppar under match sex i kvalet till SHL mellan HV71 och Modo den 25 mars 2025 i Jönköping.

Foto: David Wreland / Bildbyrån.

Bara att hitta ett nyförvärv som lyfter gruppen mitt under säsongen, är det ”bara”?

— Nej, så är det. Samtidigt finns det inte så mycket ledigt heller. För vår det kanske uppehållet skulle ha kommit lite tidigare. När vi fick rensa luften och träna mer vände det, men det visade sig vara lite för brant backe.

Mattias Karlin stannade i MoDo

Trots att MoDo åkte ur SHL tvekade aldrig Mattias Karlin att tacka ja till en fortsättning i klubben.



— Det var aldrig något snack. Jag vill försöka ställa allt till rätta igen, om man nu kan kalla det så. Att försöka ta oss tillbaka är det enda jag funderar på.



Inför kommande säsong har Mattias Karlin en nästan helt ny trupp att jobba med och då kanske också ett lag som har en liten annan utformning.



— Förra säsongen var det SHL och då en SHL-trupp. Jag tycker att vi har en bättre balans i truppen den här säsongen. Mer olikheter i laget och jag tyckte att vi saknade några sådana speltyper förra säsongen.

— Där står vi oss lite bättre den här säsongen än den förra. Jag skulle säga att det kanske är den största skillnaden.

Det skiljer sig från förra året: ”Mer än förra säsongen”

Hur upplever du styrkan i gruppen vid sida av?

— Väldigt, väldigt bra. Vi har haft individuella samtal med alla spelare och dom hyllar verkligen gruppen. Det är ett måste. Vill man bli framgångsrika måste gruppen funka. ”So far, so good”.

— Nu har vi inte kommit i gång ännu, men det verkar vara många bra grabbar i laget, så det finns hopp.

När hockeysverige.se nyligen pratade med Luleås guldtränare, Thomas Berglund, framhöll han vikten av att ha spelare i laget som vågade ta plats. Det här något som Karlin uppfattar finns även i den här säsongens MoDo.



— Ja, absolut. Lite mer än förra säsongen. Även att killar som vågar ta plats verbalt än vi hade i förra säsongens trupp.

— Det är fler som snackar och vågar göra det inför grupp, vilket det inte är alla som vågar. Det var ganska tystlåtet förra säsongen. Sedan vet man hur det är med alla förluster, att det då inte blir lättare heller.

— Efter starten vi hade kanske man inte ställde sig upp och surrade lika mycket som killarna gjort om vi vunnit några matcher.

Hyllar talangen: ”Varit bra under försäsongen”

Är det någon spelare som har överraskad på dig under försäsongen?

— Ja, Hugo Hallin, en ung back, har visat framfötterna och varit bra under försäsongen.

— Sedan är försäsong en sak och seriematch en annan, men han har, som sagt var, verkligen visat framfötterna.

Hugo Hallin har imponerat på försäsongen. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Du har en lång erfarenhet som coach i Hockeyallsvenskan, vad krävs det om MoDo ska vara ett topplag i ligan?

— Nyckeln är framför allt att man måste göra det oavsett vad som står på andra sidan. Eftersom det är Hockeyallsvenskan är det väldigt varierande med arenor, islador och allt vad det kan vara.

— Det är inte heller lika häftigt att komma till vissa ställen som det kan vara att komma till andra ställen. Att då få gruppen att ändå chippa in och ta poängen är sådana saker som avgör om du blir etta, femma eller vad man nu blir.

— Man kan inte hålla på att tappa poäng helt i onödan bara för att man tycker det är halv-tråkigt. Jobbet måste göras oavsett vem som står på andra sidan.



I vilken serie spelar MoDo säsongen 2026/27?

— SHL!