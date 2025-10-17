HockeyAllsvenskans nya regel om att tappa ut pucken ur anfallszon i tre-mot-tre-spelet väcker reaktioner.

Både MoDos tränare Mattias Karlin och TV4-experten Fredrik Söderström sågar nu regeln.

– Jag säger, skrota det!, säger Karlin.

– Jag tycker att det blir genant och parodiskt, ta bort skiten!, säger Söderström.

Mattias Karlin och Fredrik Söderström är kritiska mot nya regeln i förlängning. Foto: Bildbyrån (Montage)

Inför årets säsong i HockeyAllsvenskan införde ligan en ny regel som berör tre-mot-tre-spelet i förlängning. Regeln säger att om ett anfallande lag tappar ut pucken ur offensiv zon, oavsett om det är avsiktligt eller inte, kommer de att straffas. Först blåses spelet av och det blir en tekning i mittzon. Men om något lag gör det igen leder det sedan till en två minuters utvisning.

I fredagens toppmöte mellan Björklöven och MoDo blev regeln aktuell igen. Tyler Kelleher i Modo har pucken under kontroll men sedan tappar han kontrollen över pucken och den går ut i mittzon. Björklöven börjar då vifta för en avblåsning. Men Axel Ottosson hade slagit sin klubba mot Kellehers klubba i samband med att han tappade ut pucken, därav var det inte Kellehers avsikt att spela ut pucken.

Efter matchen är MoDos huvudtränare Mattias Karlin irriterad över regeln och menar att han vill se att den ska plockas bort.

– Jag säger, skrota det! Spelarna har inte riktigt koll och ena gången är det si, nästa gången är det så. Ta situationen med Kelleher när han tappar ut pucken. Det gör han ju bara för att han får en slashing på klubben, och då kan man ju inte blåsa av. Den regeln har inte vi fått till oss i varje fall, säger Karlin till TV4 och fortsätter:

– Sedan hade vi ju en lite komisk situation där mellan bänkarna där vi har sex man som tittar på pucken men ingen vill ta den. Då fick jag förklaringen att det blir tekning i mittzon.

Fredrik Söderström och Mattias Karlin vill plocka bort regeln

TV4:s hockeyexpert Fredrik Söderström instämmer och anser att regeln bara skapar onödigt huvudbry.

– Jag tycker… Detta är en fin hockeymatch mellan två topplag med prestige och mycket på spel. Det man får med sig om man tittar på slutet av matchen är tre-mot-tre-spelet. Jag tycker att det blir lite genant och parodiskt. Det är min absoluta övertygelse att spelare och ledare inte känner sig bekväma i det här. Jag köper inte att man har det och om man ska utvärdera behöver man inte vänta alltför länge. Jag tycker att man ska plocka bort det, säger Söderström i TV4:s studio.

– Förhoppningsvis kan det ändras till veckan, säger Mattias Karlin sedan på frågan om när regeln kan plockas bort.

Enligt Fredrik Söderström bör HockeyAllsvenskan inse sitt misstag och stryka den nya regeln, mitt under säsong.

– Absolut är det upp till spelare, ledare och publiken att lära sig reglerna. Men det är inte det som det handlar om, att de inte lärt sig. Utan det tar bort och blir en tveksamhet. Det är inte naturligt, det är inte självklart och det blir en värdering av situationer huruvida han tar ut pucken eller inte. Jag tycker det gör att matchen tappar kraft och pondus.

– Det är intressant att man vill tänka till och prova nya grepp men man ska också tänka klart och kanske dra en slutsats och det här inte fungerar. Ta bort skiten!

Björklöven vann matchen med 3-2 efter straffläggning.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects