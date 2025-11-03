Björklövens Matt Cairns anmäls för knätackling efter gårdagens match mot Mora.

Domarna missade situationen på isen men disciplinnämnden har upprättat en anmälan i efterhand.

Mora IK – Björklöven. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Matt Cairns har inte fått det att lyfta under säsongsinledningen – backen har inte lyckats ta en enda poäng på de första femton matcherna.

Nu åker 27-åringen på ytterligare ett bakslag. Efter gårdagens match mellan Björklöven och Mora anmäls backen för en knätackling som ska ha inträffat i början av första perioden.

Det var när Moras Hampus Larsson skulle ta sig över rödlinjen som Matt Cairns klev upp för att sätta stopp. 27-åringen missade dock Larsson och träffade istället med knät, händelsen uppmärksammades inte på isen men nu har disciplinnämnden efteranmält situationen.

– Matthew Cairns, kliver upp vid rödlinjen för att tackla, men missar kroppskontakten och träffar Larsson med sitt knä över dennes knä. Händelsen bedöms som en tackling som leds med knäet och anmäls som Kneeing, skriver disciplinnämnden på Hockeyallsvenskans hemsida.

Source: Matt Cairns @ Elite Prospects