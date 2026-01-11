Materialförvaltaren (!) anmäld till disciplinnämnden

Under matchen mellan Karlskoga och Troja/Ljungby hände något ovanligt. Trojas materialförvaltare blev utvisad – och har nu även blivit anmäld till disciplinnämnden.

Terry Hägg och Arvils Bergmanis har anmälts till disciplinnämnden.

Foto: Magnus Lejhall / Bildbyrån.

Troja/Ljungby vann mot Karlskoga på bortaplan i går och tog tre blytunga poäng i bottenstriden. Samtidigt har två stycken i laget anmälts till disciplinnämnden efter matchen. Varav en spelare och en materialförvaltare.

Det var i den andra perioden som Arvils Bergmanis fick matchstraff för en huvudtackling. I samband med det gick även deras materialare, Terry Hägg, mot motståndarnas bås och sa ett par väl valda ord innan han även visade upp långfingret, enligt situationsrummet. Det blev då en misconduct för osportsligt uppträdande och en extra tvåa på laget.

”När spelaren lämnar utvisningsbåset efter videobedömningen för att bege sig till sitt omklädningsrum tar Trojas materialförvaltare Terry Hägg en position utanför sitt spelarbås, nästan inne i motståndarnas spelarbås. Han skriker någonting mot motståndarnas spelarbås och pekar därefter finger i samma riktning. Terry Hägg ådöms lagstraff plus game misconduct för unsportsmanlike conduct och anmäls härmed till bestraffning,” skriver nämnden i sin anmälan.

Domarna mot både Arvils Bergmanis och Terry Hägg väntas komma under dagen.