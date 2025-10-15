Märkliga haveriet – tvingades till långt uppehåll: ”Jobbigt”

Matchen mellan Nybro och BIK Karlskoga blev av det märkligare slaget.

Detta efter att matchen i Liljas Arena fått ett långt – och oväntat uppehåll.

– Det är ett irritationsmoment och jobbigt när det händer, sade Nybros Alexander Molldén i paus till TV4.

Matchen mellan Nybro och Karlskoga fick ett oväntat och långt avbrott. Foto: Montage av bild från Bildbyrån

Nybro Vikings möte med Karlskoga fick en helt galen start – och redan efter lite mer än fem minuter hade det blivit 2–1 till hemmalaget.

Men sedan kom det en fem minuter lång paus – då personalen på plats inte fick ordning på tiden på jumbotronen.

Bara minuter senare kom ett nytt uppehåll som höll i cirka tio minuter, enligt Barometern.se. I deras liverapportering från matchen uppger reportern Herman Rydeberg att det är tekniska problem med matchklockan i Liljas Arena som ligger bakom haveriet, inte sekretariatet.

”Ett irritationsmoment”

I stället drog man i gång klockan på kortsidan som påminner om gamla hockeytider.

Den första perioden, som startade 19.00, var slut 19.48. Därmed kan man nog med fog säga att det är en av de längre perioderna i Hockeyallsvenskan i år.

Målskytten Alexander Molldén reagerade i TV4:s sändning.

– Det är ett irritationsmoment och jobbigt när det händer, sade han i paus.

Matchen pågår och i slutet av den andra perioden lyckades Nybros Theo Jacobsson utöka till 3–1 på straff.