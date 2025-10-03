Märkliga bilderna – målvakten lämnade plötsligt

Det var mitt i den andra perioden som Olle Eriksson Ek åkte rakt till båset – och gick ut till omklädningsrummet för att inte återvända.

Det när Björklöven vann med 4-1 borta mot Karlskoga.

– Han mådde riktigt illa så han får vara kvar här i Värmland. Hans föräldrar är här och tar hand om honom, säger Magnus Bogren till TV4 efter matchen.

Olle Eriksson Ek åkte rakt ut till båset mitt i den andra perioden mot Karlskoga (den här bilden kommer från bortamatchen mot Mora i onsdags).

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Olle Eriksson Ek hade fått en fin start på matchen för Björklöven i toppmötet mot Karlskoga. Målvakten släppte förvisso in ett mål redan efter en halvminut, men efter det tog ”löven” över matchen.

Oscar Tellström gjorde 1-1 innan Philip Hemmyr, född 2007, klev fram med sitt första seniormål till 2-1.

I den andra perioden höll Björklöven 2-1-ledningen, men det följdes sedan av konstiga scener. Ett par minuter in i perioden åkte nämligen Eriksson Ek till båset, klev ut och gick in omklädningsrummet. In kom Frans Tuohimaa, som därmed fick göra debut i sin nya klubb.

Matchstraff på Ljungkrantz

Det var ingen som riktigt förstod vad som hände. Det var ingen uppenbar situation som hade kunnat föranleda en skada och att det skulle varit på sportsliga grunder är föga troligt.

Kort efter det märkliga målvaktsbytet kom också ett matchstraff. Det efter att Karlskogas Alexanders Ljungkrantz knätacklat en motståndare.

– Det är som tidigare. Den puckförande spelaren har väl ett ansvar också. De tycker att Ljungkrantz sticker ut benet och då är det väl så, säger Dennis Hall om utvisningen efter matchen.

Björklöven utnyttjade det numerära överläget och gjorde 3-1 via Jacob Olofsson. I powerplay kom även 4-1 i den tredje perioden när Albin Lundin skickade in fyran. Ett som blev matchens sista. Björklöven är därmed kvar som serieledare och fortsatt obesegrade.