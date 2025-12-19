Märkliga avgörandet: ”Vet inte vad jag ska säga”

AIK såg ut att i sann Roger Melin-anda vända och vinna en match på ett oerhört imponerande sätt.

Då stod AIK:s två kanske bästa spelare för ett riktigt olyckligt ingripande.

AIK-stjärnorna klantade till det – då fick Björklöven fira. Foto: TV4 och Bildbyrån

AIK tog emot seriesuveränen Björklöven på fredagen – och vilken start de stod för. Framhejade av publiken tog man ledningen efter en styrning från Martin Johnsen och första perioden fortsatte i AIK:s tecken.

I den andra perioden gjorde poängkungen Scott Pooley 2–0 i powerplay mot sitt gamla lag. Men sedan började Björklöven trumma i gång – och en seger för hemmalaget på Hovet kändes långt borta. För Umeå-laget skulle reducera, kvittera och ta ledningen.

”Vet inte vad jag ska säga..”

Men AIK var inte döda – i sann Roger Melin anda tog man sig tillbaka igen. Jesper Emanuelsson ordnade en kvittering med mindre än tio minuter kvar och direkt tog man grepp om matchen igen.

Men samma toppspelare som tog AIK tillbaka i matchen – skulle sedan stå för ett dråpligt misstag som kostade extrapoängen.

Direkt efter nedsläpp spelade Scott Pooley hem mot Simon Åkerström med en ojust, lite för hård passning, varpå Åkerström halkade på pucken. Därför fick Gustav Possler helt plötsligt friläge och lyckades lägga in pucken bakom Jonas Gunnarsson i AIK-målet. Även om det var med kanske minsta möjliga marginal.

Efter videobedömning blev av säsongens mest bisarra mål fick bli avgörande.

Till och med målskytten var lite mållös – och såg knappt om pucken var inne.

– Vet inte vad jag ska säga riktigt, säger Gustav Possler efter matchen till TV4.

Det var Björklövens tionde raka bortaseger i Hockeyallsvenskan.