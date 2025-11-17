Det såg länge ut som att Mora skulle ta sin första vinst på länge då de hade en 3-1-ledning i början av tredje perioden. Men på mindre en minut kvitterade MoDo och i förlängningen avgjorde Tyler Kelleher för hemmalaget – då ilsknade Moras Marcus Hellgren Smed till.

Marcus Hellgren Smed. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

Det var efter Tyler Kellehers avgjorde i förlängning som Moras Marcus Hellgren Smed ilsknade till. Mora såg länge ut att gå mot sin första vinst på länge och hade en 3-1-ledning i början av tredje. MoDo skulle dock vända matchbilden och kvitterade med två snabba mål på under en minut.

I förlängningen skulle MoDos Tyler Kelleher kliva fram och avgöra matchen. Det var när Marcus Hellgren smed mötte firande MoDo-spelare i mittzonen som han måttade en spark mot en av de rödklädda. Nu anmäls burväktaren till disciplinnämden för kicking, meddelar ligan på sin hemsida.

Mora har haft det tufft på sistonde och ligger efter förlusten mot MoDo på tolfte plats i den Hockeyallsvenska tabellen.

Source: Marcus Hellgren-Smed @ Elite Prospects