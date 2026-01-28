Björklöven tappade ledning till förlust hemma mot bottenlaget Vimmerby.

Då rasade tränaren Magnus Bogren, skällde ut sitt lag och kastade sin taktiktavla.

– Han var jävligt tydlig med vad han tyckte och tänkte, säger Albin Lundin till TV4.

Magnus Bogren skällde ut sitt lag efter tappet hemma mot Vimmerby. Foto: TV4/Skärmdump

I lördags möttes Björklöven och Vimmerby nere i Småland, en match som serieledarna vann med 4-1 efter ett ryck i tredje perioden där ”Löven” gick från 1-1 till 4-1 för att säkra tre poäng.

Under onsdagskvällen möttes lagen igen, fast den här gången i Umeå. Återigen blev det jämnare i matchen än vad tabellplaceringen visar. Björklöven tog ledningen i första perioden genom skyttekungen Fredrik Forsberg, som nyligen kommit tillbaka från skada. I andra perioden blev det sedan svängigt. Vimmerby kvittade först innan Forsberg klev fram igen med sitt andra mål i matchen för 2-1.

Men sedan tappade Björklöven. Vimmerby gjorde två mål inom loppet av bara drygt en och en halv minut för att gå från 2-1 till 2-3. Först satte HV71-lånet Oscar Davidsson sitt första mål i Vimmerby för att kvittera innan lagets poängkung Johan Mörnsjö klev fram och gav bortalaget ledningen.

Magnus Bogren skäller ut Björklöven

När det sedan blev powerbreak rasade Björklöven-tränaren Magnus Bogren fullständigt. På tv-bilderna syntes det hur Bogren tog ton och skällde ut sitt lag samtidigt som han gestikulerade med armarna. Bogren avslutade sedan med att kasta sin taktiktavla i golvet, vilket hördes hela vägen in i sändningen. Björklöven väcktes aningen efter utskällningen och stjärnan Liam Dower Nilsson satte 3-3 i slutet av mittperioden.

– Det är lite för slarvigt med pucken, säger Björklövens Albin Lundin till TV4 och ger sedan sin syn på powerbreaket:

– Det var allt möjligt som sades där skulle jag säga. Vi är inte nöjda med hur vi uppträder på isen just nu. Då var han jävligt tydlig med vad han tyckte och tänkte. Det är exakt vad vi behövde höra.

Tredje perioden blev sedan mållös där Björklöven bara lyckades skjuta fem skott på mål under de sista 20 minuterna av ordinarie tid. 3-3 efter 60 minuter innebär att det blev förlängning i Umeå. Där blev det inte heller några mål utan i stället väntade straffar. Där gjorde Anton Carlsson det enda målet för att ge bonuspoängen till bortalaget Vimmerby som tar två väldigt viktiga poäng i bottenstriden.

Björklöven däremot tappar alltså ledning till förlust. Däremot drygar de trots allt ut sin ledning gentemot Kalmar i tabellen sedan KHC förlorade med 3-0 borta mot MoDo.

Björklöven – Vimmerby 3–4 SO (1-0,2-3,0-0,0-0,0-1)

Björklöven: Fredrik Forsberg 2, Liam Dower Nilsson.

Vimmerby: Anton Carlsson 2 (inklusive avgörande straff), Oscar Davidsson, Johan Mörnsjö.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects