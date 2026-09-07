Ryktas till VIK - lyckas bryta med sin klubb

Lukas Zetterberg ser ut att hamna i Västerås.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

En av sommarens längre följetongar ser ut att nå sitt slut. Det med mindre än två veckor kvar till premiären i Hockeyallsvenskan. Lukas Zetterberg, som uppgetts vara aktuell för en återkomst i Västerås IK, lyckas nämligen bryta sitt kontrakt i Finland.

Det har varit en illa bevarad hemlighet att den 29-årige forwarden funnits långt upp på VIK:s önskelista, och nu är också vägen fri.

"Tack Lukas för tiden i Lahtis och lycka till med framtida utmaningar", skriver Liiga-klubben Pelicans på sociala medier under måndagen.

Zetterberg skrev på till 2027 efter 2024/25-säsongen i AIK där han inte riktigt fick det att stämma. Det är också det avtalet som ställt till det när han nu velat återvända till hemstaden och spela för VIK igen. Klubben där han så sent som 2021/22 var en av Hockeyallsvenskans poängstarkaste spelare med 21 mål och 25 assist.

– Bollen ligger just nu hos Pelicans i Finland. Det pågår en förhandling och det är vissa saker som måste lösas där först för att det ens ska vara aktuellt att gå vidare med någon annan klubb och för att VIK överhuvudtaget ska kunna vara aktuellt sedan, har Zetterberg tidigare sagt till VLT .

– Från vår sida är det väl inga konstigheter att Lukas skulle flytta till Västerås. Sen måste vi hitta en ekonomisk lösning som är bra både för oss och för Lukas, har också Pelicans sportchef Jarkko Oikarinen kommenterat.

Det återstår att se om Västerås presenterar Zetterberg.