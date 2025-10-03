Efter en stark försäsong belönas Ludvig Söderberg.

17-åringen skriver ett A-lagskontrakt med Södertälje som gäller till 2028.

– Det är en jättespännande spelare som vi på sikt tror kommer bli riktigt bra, säger sportchef Emil Georgsson.

Ludvig Söderberg får ett A-lagskontrakt med Södertälje. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Förra året fick Ludvig Söderberg göra debut i HockeyAllsvenskan med Södertälje.

Inför årets säsong stod 17-åringen för en stark försäsong med SSK och imponerade på Södertälje. Även om han inte har varit med och spelat alls i någon av SSK:s inledande matcher i HockeyAllsvenskan belönas Söderberg nu med ett A-lagskontrakt.

– Det känns ruskigt kul. Det är de här drömresorna vi vill ha, likt Adam Hesselvall, och nu är det Ludvig Söderbergs tur att göra samma resa – från pojkhockey hela vägen upp till seniorhockey. Han är väl värd sitt kontrakt, säger sportchefen Emil Georgsson.

Ludvig Söderberg skriver avtal med Södertälje till 2028

Södertälje skriver på sin hemsida att de har tecknat ett treårsavtal med Söderberg som gäller till 2028.

– Han spelade orädd och tog för sig, precis det man vill se när spelare kommer upp. Att man älskar läget – och det tycker jag att han gjorde. Självklart har han saker kvar att lära, men det är en jättespännande spelare som vi på sikt tror kommer bli riktigt bra, fortsätter Georgsson.

I fjol stod Ludvig Söderberg för 14 poäng på 38 matcher i U20 Nationell från sin backplats. Under hösten har han gjort ett mål på sex matcher under starten av säsongen med SSK:s U20-lag. Han har IFK Mariefred som moderklubb och har tidigare spelat landskamper för Sveriges U17-landslag.

Source: Ludvig Söderberg @ Elite Prospects