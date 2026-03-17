Bisarrt självmål i kvartsfinalen: ”Jävligt surt”

Björklöven vinner igen mot Oskarshamn.

Då stod IKO-backen Ludvig Östman för ett bisarrt självmål i 3-0-förlusten.

Ludvig Östman var olycklig i nya förlusten mot Björklöven. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Björklöven ser redan ut att ha en fot i semifinal i HockeyAllsvenskans slutspel.

I söndags tog de en enkel 5-2-seger hemma mot Oskarshamn när kvartsfinal-spelet inleddes. Under tisdagskvällen tog laget ytterligare en komfortabel seger för att gå upp till 2-0 i matcher.

Alla målen kom då i första perioden, detta trots att Oskarshamn inledde matchen bättre. Efter 13 minuter small det dock bakom Oskarshamns målvakt Emil Vuorio. Marcus Nilsson satte 1-0 för Björklöven som visade sig vara effektiva när de fick sina lägen.

Under första periodens slutminut stack sedan ”Löven” ifrån ytterligare med två mål inom loppet av 16 sekunder. Först var det Liam Dower Nilsson som sköt 2-0 och direkt efteråt kom även 3-0, som var ett mycket märkligt mål.

Dråpligt självmål av Ludvig Östman i Oskarshamn

Gustaf Kangas bryter in och lägger pucken på mål. Den stoppas dock av Emil Vuorio och studsar ut till Ludvig Östman i Oskarshamn. IKO-backen missar däremot helt när han ska rensa undan pucken och i stället studsar den via en lagkamrat och in i nätet för 3-0 till Björklöven.

– Det är Östman som är olycklig i den här situationen. Jag tror till och med att han råkar lägga den på (Pontus) Näsén där och sedan via stolpen och plockhandsken på Vuorio och in, säger TV4:s kommentator Richard Hermansson.

Trots en stark första period låg Oskarshamn alltså under med 3-0 efter 20 minuters spel.

– De är bra när de får sina chanser och sätter dit dem. Det är jävligt surt faktiskt, säger IKO-backen Ludvig Markman till TV4.

I andra perioden var sedan Björklöven helt dominanta, men gjorde inga fler mål. Avslutningen blev sedan jämn och kom att präglas av utvisningar. Målen uteblev däremot och 3-0 stod sig hela vägen till slutsignal. Björklöven leder alltså serien med 2-0 i matcher och har kopplat ett rejält grepp om kvartsfinalen. Nu vänder serien ner till Småland för två matcher i Oskarshamn.

Björklöven – Oskarshamn 3–0 (3-0,0-0,0-0)

Björklöven: Marcus Nilsson, Liam Dower Nilsson, Gustaf Kangas.

Oskarshamn: –

Björklöven leder med 2-0 i matcher.