VIK nollade – nu ökar avståndet till säker mark
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Oskarshamn med 1–0 mot Västerås
- Ludvig Markman avgjorde för Oskarshamn
- Tredje raka segern för Oskarshamn
Oskarshamn vann – med matchens enda mål – på hemmaplan mot Västerås i hockeyallsvenskan. Målet gjorde Ludvig Markman, redan i första perioden.
Det här var femte gången den här säsongen som Oskarshamn höll nollan.
Därmed har Oskarshamn vunnit fem matcher i rad på hemmaplan.
Östersunds IK nästa för Oskarshamn
Oskarshamn har tre segrar och två förluster och 10–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Västerås har en vinst och fyra förluster och 11–16 i målskillnad.
Oskarshamn stannar därmed på sjätte plats och Västerås på 13:e plats i tabellen.
På fredag 30 januari 19.00 spelar Oskarshamn hemma mot Östersunds IK och Västerås hemma mot Kalmar.
Oskarshamn–Västerås 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center
Första perioden: 1–0 (15.51) Ludvig Markman (Kevin Karlsson, Filip Sveningsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Oskarshamn: 3-0-2
Västerås: 1-1-3
Nästa match:
Oskarshamn: Östersunds IK, hemma, 30 januari 19.00
Västerås: Kalmar HC, hemma, 30 januari 19.00
Den här artikeln handlar om: