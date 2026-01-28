VIK nollade – nu ökar avståndet till säker mark

Seger för Oskarshamn med 1–0 mot Västerås

Ludvig Markman avgjorde för Oskarshamn

Tredje raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn vann – med matchens enda mål – på hemmaplan mot Västerås i hockeyallsvenskan. Målet gjorde Ludvig Markman, redan i första perioden.

Det här var femte gången den här säsongen som Oskarshamn höll nollan.

Därmed har Oskarshamn vunnit fem matcher i rad på hemmaplan.

Östersunds IK nästa för Oskarshamn

Oskarshamn har tre segrar och två förluster och 10–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Västerås har en vinst och fyra förluster och 11–16 i målskillnad.

Oskarshamn stannar därmed på sjätte plats och Västerås på 13:e plats i tabellen.

På fredag 30 januari 19.00 spelar Oskarshamn hemma mot Östersunds IK och Västerås hemma mot Kalmar.

Oskarshamn–Västerås 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (15.51) Ludvig Markman (Kevin Karlsson, Filip Sveningsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Västerås: 1-1-3

Nästa match:

Oskarshamn: Östersunds IK, hemma, 30 januari 19.00

Västerås: Kalmar HC, hemma, 30 januari 19.00