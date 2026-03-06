Klart: Här är finalisterna till Guldgallret

Tio har blivit tre.

Det blir Love Härenstam, Milton Gästrin och Elton Hermansson som är finalister till Guldgallret som går till HockeyAllsvenskans bästa junior.

Love Härenstam, Milton Gästrin och Elton Hermansson nomineras till Guldgallret. Foto: Bildbyrån

För en vecka sedan presenterades de tio spelarna som nomineras till Guldgallret, priset som går till den bästa junioren i HockeyAllsvenskan.

Under fredagskvällens sista omgång av grundserien har däremot sju namn kapats. Tio nominerade spelare har i stället blivit tre finalister till priset. Det är Herman Liv (Almtuna), Karl Annborn (Västerås), Oliwer Sjöström (Björklöven), Jakob Ihs-Wozniak (Björklöven), Hugo Orrsten (Vimmerby), Liam Danielsson (Almtuna) och Viggo Nordlund (Oskarshamn) som väljs bort och inte längre har chansen att vinna priset.

I stället står det nu mellan målvakten Love Härenstam (Södertälje) samt MoDo-duon Milton Gästrin och Elton Hermansson. Någon av de tre kommer alltså att vinna Guldgallret.

Love Härenstam har stått för en kanonsäsong i SSK och varit en av de allra bästa målvakterna i HockeyAllsvenskan. Han har 92,1 i räddningsprocent och 1,80 GAA på 31 matcher. Tidigare i vintras var han också förstemålvakt för Sverige som vann JVM-guld i USA.

Milton Gästrin var också med i det svenska JVM-guldlaget och han har också stått för en stark säsong i HockeyAllsvenskan. Med 24 poäng på 38 matcher är han trea i poängligan för juniorer i ligan. Han har också haft en stor roll i MoDo i båda ändar av isen.

Elton Hermansson är fortfarande gallerspelare men har alltså producerat riktigt bra för MoDo. Hans elva mål är näst bäst av ligans juniorer och totalt har han gjort 21 poäng på 37 matcher. 18-åringen är också högaktuell inför sommarens NHL-draft, där han tippas kunna gå i förstarundan.

