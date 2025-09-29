Love Härenstam valde att göra flytten till Södertälje SK inför den här säsongen. I kväll kommer nu målvaktslöftet att få göra sin debut i Hockeyallsvenskan.

Love Härenstam får göra debut för Södertälje SK i Hockeyallsvenskan under måndagskvällen.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Han har under de senaste åren växt fram till Sveriges största målvaktslöfte. Nu kommer Love Härenstam även att få göra debut i Hockeyallsvenskan med Södertälje. Det när SSK under måndagskvällen ställs mot Kalmar.

I de första tre matcherna har det varit Oliver Håkansson som har fått chansen. Men nu är det alltså dagens för 18-åringen att få starta.

Högaktuell för junior-VM

Hittills under säsongen har löftet gjort två matcher i U20 Nationell med Södertälje, och vunnit båda. Det med en räddningsprocent på 91,5. Kvällens match blir nu den första seniormatchen i svensk elithockey. Förra säsongen stod han nämligen tre matcher i Champions Hockey League med Skellefteå.

Love Härenstam har även ett gediget landslags-cv med bland annat två U18-VM där han stod sammanlagt tolv matcher på två turneringar. Därifrån finns även ett silver och ett brons på meritlistan. Han anses även vara högaktuell för spel i junior-VM redan i år.

I våras draftades också 18-åringen av St. Louis Blues i sjätte rundan av NHL-draften.

Source: Love Härenstam @ Elite Prospects