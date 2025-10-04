Stängs av efter knätacklingen: ”Träffar bara ben”

En knätackling på Björklövens Bruno Osmanis gav matchstraff under fredagen.

Nu står det klart att BIK Karlskogas Alexander Ljungkrantz stängs av för smällen.

– Den puckförande spelaren har väl ett ansvar också, sade BIK-tränaren Dennis Hall efter matchen.

Alexander Ljungkrantz knätackling på Bruno Osmanis. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var halvvägs genom fredagens 1–4-match mellan Karlskoga och Björklöven som Alexander Ljungkrantz drog på sig ett matchstraff. BIK-forwarden hade klivit upp för att sätta press och fällde ut högerbenet i ett försök att stoppa 18-årige Bruno Osmanis. Det hela blev en knätackling som avslutade Ljungkrantz kväll i förtid.



– Högerbenet utsträckt, träffar inte axeln heller, utan bara ben. Det är knä mot lår, eller jag hoppas att det är låret som får den där smällen, och att det inte är ett knä som är inblandat i det där. Det vore olyckligt, sade TV4:s expert Johan Tornberg i sändningen.



Morgonen efter förlusten kunde Ljungkrantz även konstatera att han blivit anmäld till disciplinnämnden.



”När 11 minuter och 41 sekunder återstår av den andra perioden spelar Björklövens nummer 21, Bruno Osmanis, ifrån sig pucken. I samma moment kommer BIK Karlskogas nummer 10, Alexander Ljungkrantz, in för en tackling och leder den med sitt högra ben/knä, vilket träffar Osmanis över låret”, skriver man i anmälan under lördagen.



– Det är som tidigare. Den puckförande spelaren har väl ett ansvar också. De tycker att Ljungkrantz sticker ut benet och då är det väl så, sade BIK:s tränare Dennis Hall om utvisningen efter matchen.

Svaret: ”Fullt medveten om att jag kommer”

Senare under förmiddagen står straffet klar för 23-åringen.



Med hänvisning till ”stor skaderisk” som nyckelfaktor tilldelas Ljungkrantz två matchers avstängning, samt böter om 4 500 kronor.



– Jag uppfattar situationen som att jag kommer in i låg fart och sätter in en tackling på en puckförande spelare som är fullt medveten om att jag kommer. Min uppfattning är att jag gör en uppåtgående rörelse med intentionen att träffa kroppen, vilket jag tycker jag gör, har forwarden själv uppgett i sitt försvar.



