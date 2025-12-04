LISTA: Tränarna BIK Karlskoga borde jaga

Enligt Expressen är Färjestads U20-tränare Niklas Fogström högaktuell som ersättare till Dennis Hall. Nu listar hockeysverige.se fem möjliga alternativ till 43-åringen från Vasa.

Ett tydligt alternativ: ”Kan låtas marinera några år”

Är SHL-tränaren aktuell? ”Vet precis hur Dennis Hall har jobbat”

Nästa på rullbandet från Hudiksvall: ”Kan finnas på andras listor”

När BIK Karlskoga plockade in Dennis Hall 2023 var det direkt från Hockeyettan och Hudiksvall. Nu är sportchefen Torsten Yngveson återigen på jakt efter en ung och lovade huvudtränare som kan kliva in och föra vidare Bofors-andan. Något han nyligen bekräftade i TV4.

– Jag har träffat några stycken och fått en bra känsla för en eller annan. Vi vill väl ha en liknande profil som vi har haft de senaste åren, någon som kanske har en spännande tid framför sig och kanske inte är det mest kända namnet, utan kan växa med oss, säger han i en sändning i slutet av november.

Men vilka är egentligen alternativen för Yngveson till dess att Hall lämnat efter säsongen?

Efter Expressens uppgifter om att Färjestads U20-tränare Niklas Fogström är högaktuell tittar hockeysverige.se närmare på några möjliga kandidater. Vi börjar med just Fogström, och arbetar oss sedan vidare, både till fler hockeyettan-, SHL- och juniortränare.