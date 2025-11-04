Det händer grejer i och omkring Södertälje. Brett Stapley och Mitch Lewandowski får söka sig till andra klubbar. Dessutom nobbas man av Linus Omark.

– Vi fick beskedet i dag, säger sportchefen Emil Georgsson till LT.

Linus Omark tackar nej till Södertälje.

Foto: Bildbyrån.

En återkommande snackis under hösten har varit Linus Omarks vara eller inte vara i Södertälje. Nu står det klart att SM-guldvinnaren från förra säsongen inte kommer hamna i SSK.

Det bekräftar sportchefen Emil Georgsson.

– Nej, det blir inget, vi fick beskedet i dag, säger sportchefen Emil Georgsson till LT.

Omark har under hösten spelat för Lugano, där han gjorde elva poäng på 15 matcher innan korttidskontraktet löpte ut häromdagen. Vad som händer nu med den 38-årige stjärnan är oklart, men Expressen rapporterar att Omark troligtvis kommer skriva på ett nytt avtal med Lugano.

Bryter med Nordamerikanerna

Dessutom skriver LT att Brett Stapley och Mitch Lewandowski får söka sig till andra klubbar. Stapley gjorde 1+5 på 13 matcher och Lewandowki stannade på 1+2 på elva allsvenska framträdanden i Södertälje-dressen. Tidigare har man även brutit med Cole Fonstad.

Häromdagen värvade Södertälje William Eriksson.