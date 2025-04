Stannar i Löven: ”Detta har blivit mitt andra hem”

Linus Cronholm blir kvar i Björklöven även framöver.

Backen förlänger sitt kontrakt till 2027.

– Linus har varit en viktig spelare för oss både på och utanför isen, säger sportchef Per Kenttä.

Linus Cronholm blir kvar i Björklöven. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

I går meddelade Björklöven att de förlänger avtalet med finske forwarden Lenni Killinen.

Nu står det klart att även backen Linus Cronholm stannar i Umeå. Den 24-årige skåningen skriver ett nytt tvåårskontrakt med ”Löven”.

– Jag är oerhört stolt över att berätta att jag har skrivit på för två nya år med Björklöven. Det känns verkligen som att det har blivit mitt andra hem. Jag är sjukt taggad på nästa säsong och framtiden här i Björklöven, säger Cronholm i ett klipp på ”Lövens” sociala medier.

Linus Cronholm kom till Björklöven från Linköping 2022 och har varit en viktig back i klubbens defensiv de senaste åren. Han har spelat 170 matcher för ”Löven” de senaste tre säsongerna och stått för 44 poäng.

– Linus har varit en viktig spelare för oss både på och utanför isen under flertalet säsonger. Han visade främst under sluttampen av senaste säsongen att han är värd att satsas vidare på, säger sportchef Per Kenttä.

Tidigare i sin karriär har Cronholm spelat 77 SHL-matcher för Malmö Redhawks och Linköping. Han har totalt spelat 227 matcher i HockeyAllsvenskan där han förutom Björklöven även gjort matcher för Pantern, Karlskrona, AIK och Västervik.