Liam Hawel var en prestigevärvning för Kalmar inför säsongen.

Nu är han extraforward i den allsvenska tabelltrean.

– Självklart är jag besviken, säger han till Barometern.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Kalmar stod för något av en värvningskupp i somras, då de lyckades locka till sig spetsforwarden Liam Hawel från rivalen och seriekonkurrenten IK Oskarshamn.



Den första tiden i nya klubben har dock blivit motig för 26-åringen. På åtta matcher i Hockeyallsvenskan har det blivit tre poäng och under de senaste tre matcherna har Hawel petats från ordinarie formationer och i stället fått agera extraforward med begränsad istid.



– Självklart är jag besviken. Jag menar, jag vill vara en som gör skillnad här, och det är uppenbarligen svårt att göra det när man inte spelar så mycket. Men det viktigaste är ju så klart att laget vinnare. Sedan vill man aldrig vara utanför laguppställningen, förhoppningsvis kan jag så småningom försöka arbeta mig uppåt, men som sagt, att vinna är det viktigaste, säger Hawel till Barometern.

Inga planer på att lämna

Några tankar på att bryta avtalet med Kalmar finns dock inte.



– Nej, jag har inte funderat på att lämna. Jag trivs väldigt bra här. Det är ett fantastiskt lag. Vi har presterat jättebra. Jag gillar staden, jag gillar lagkamraterna, så nej, det har inte varit en tanke, säger han.



Hawels avtal med Kalmar sträcker sig fram till våren 2026.



26-åringen stod för 31 poäng (8+23) på 52 matcher i IK Oskarshamn förra säsongen och slutade på en sjätteplats i den interna poängligan i den allsvenska klubben.