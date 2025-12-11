Det var i gårdagens match mellan Almtuna och Vimmerby som hemmalagets Léon Lerebäck kolliderade med en av linjedomarna. Under dagen meddelade disciplinnämnden sitt beslut – 25-åringen straffas med två matchers avstängning.

Léon Lerebäck. Foto: Johan Löf/Bildbyrån.

Det var i början av andra perioden under gårdagens match mellan Almtuna och Vimmerby som backen Léon Lerebäck kolliderade med en av linjedomarna. 25-åringen åker mot spelarbåset för att genomföra ett byte och krockar med domaren som rör sig i motsatt riktning med ryggen vänd mot Lerebäck. Nu straffar disciplinnämnden försvararen med två matchers avstängning – förseelsen rubriceras som ”physical abuse of officials”.

”Leon Lerebäck har haft god tid att se linjedomaren innan dennes förändring av åkriktningen och han har enligt nämnden haft reell möjlighet att undvika en kollision med linjedomaren och har härigenom visat på en likgiltighet inför uppkomsten av den fysiska kontakten med domaren som blivit en följd av hans agerande”, skriver disciplinnämnden i beslutet.

”Ber om ursäkt”

I en skrivelse till nämnden yrkar Almtunas sportchef Nicklas Danielsson på att Lerebäck genomfört ett långt byte, samt fått en tackling i skedet innan han kolliderar med domaren. Danielsson betonar också att Lerebäck efter kollisionen stannat upp för att be om ursäkt till domaren.

”Detta är inte uppsåtligt från Leons sida utan mer en oturlig händelse. Man ser även tydligt att Leon direkt efter kollisionen böjer sig ner och ber om ursäkt till domaren och kollar så att han är ok”, skriver Danielsson.

Lerebäck har noterats för fem poäng (2+3) på 24 matcher för Almtuna den här säsongen och missar nu de kommande matcherna mot Karlskoga och AIK.

