AIK förlorar borta mot MoDo med 4-3.

Trots förlusten hyllas lagets 18-årige målvaktsdebutant Leon Contreras.

– Han gör det bra, jag tycker att han sköter det på ett utomordentligt sätt, säger TV4-experten Fredrik Söderström.

Fredrik Söderström hyllar Leon Contreras insats i AIK-debuten. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Fortsatt obesegrade hemma i Örnsköldsvik och MoDo avsåg att förlänga segersviten hemma mot AIK under onsdagskvällen. AIK kom till matchen med en lång frånvarolista. ”Gnaget” saknade nämligen målvakten Victor Brattström, backen Jack York samt forwards Daniel Muzito-Bagenda, John Dahlström, Christoffer Björk och Jesper Emanuelsson. Det var därmed ett ungt AIK som kom till spel och i målet fick 18-årige Leon Contreras hoppa in och göra seniordebut.

Contreras fick en fin start på matchen och räddade MoDos tidiga lägen. När bortalaget sedan fick chansen i powerplay halvvägs in i perioden kom även ledningsmålet för AIK. Ludwig Blomstrand bombade in sitt andra mål för säsongen med ett direktskott. Men bara minuten efter målet var det MoDo som fick spela powerplay och den här gången kunde Linus Andersson skjuta ett direktskott för 1-1 i matchen.

Leon Contreras hyllas trots AIK:s förlust

Likaläget stod sig perioden ut och i den andra perioden utspelade sig sedan liknande scener som i den första. MoDo fick spela powerplay och tog ledningen med 2-1 sedan Emil Larsson kunnat lägga in pucken efter ett fint passningsspel av hemmalaget. Men AIK reste sig snabbt och bara 24 sekunder efter 2-1 kunde AIK kontra och sätta 2-2 genom lagkaptenen Oscar Nord. Ett brandskattat AIK hade alltså 2-2 efter två perioder borta mot MoDo. TV4-experten Fredrik Söderström hyllade då Leon Contreras för sin insats i debuten.

– Han gör det bra. Målen som har kommit från MoDos sida, det är efter öppnande och långa passningar där det är svårt att rädda puckarna. I övrigt tycker jag att han sköter det på ett utomordentligt sätt. Så här långt ser jag inga tendenser till att han skulle vara skakig eller spänd. Det känns ganska självklart, ett gott intryck första 40 här, säger Söderström.

AIK kunde därefter ta ledningen tidigt i tredje perioden. Oskar Magnusson höll sig framme i slottet och fick ett skott på sig. Skottet tog på Magnussons knä och styrdes förbi Edvin Olofsson och gick in i nätet för 2-3 i matchen. Men återigen skulle det komma en kvittering. Emil Larsson agerade framspelare den här gången och slog en finurlig passning bakom ryggen på sig själv till Linus Andersson som kunde raka in sitt andra mål i matchen för 3-3.

MoDo har haft stora problem i powerplay under starten av säsongen. Men på sistone har de börjat få igång PP-spelet. När de fick chansen även i tredje perioden kom även deras tredje PP-mål. Tyler Kelleher spelar in pucken framför mål och pucken går sedan via AIK-backen Simon Åkerström och in bakom Contreras för 4-3 till MoDo.

MoDo lyckades också hålla undan och vinna med 4-3 för att ta sin åttonde raka seger hemma i Hägglunds Arena. AIK är däremot inne i en tung trend efter att tidigare ha radat upp en segersvit på sex matcher.

MoDo – AIK 4–3 (1-1,1-1,2-1)

MoDo: Linus Andersson 2, Emil Larsson, Tyler Kelleher.

AIK: Ludwig Blomstrand, Oscar Nord, Oskar Magnusson.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects