Leksands IF är ett hockeyallsvenskt lag.

Den nya verkligheten är måhända ingen chock – men ett stenhårt slag för hela föreningen.

– Det är ett jätteslag för vilket lag som helst om man tar bort en tredje del av omsättningen. Det är ett stort slag för vilken organisation som helst, berättar ordföranden Andreas Gärdsbäck för media efter uttåget.

Gärdsbäck, ordförande i Leksand, ger en lägesbild.

Leksands IF förlorade fyra raka matcher mot HV71 i kvalet och lyckades därmed inte hålla kvar i formen från sluttampen på grundserien. Trots att man förlorade de två sista matcherna i Skåne mot Malmö och Rögle, var avslutningen urstark.

Med det i handlingarna får man start om i Hockeyallsvenskan. Detta ska alltså en klubb med stora ekonomiska utmaningar ta sig an. Enligt Falu-Kuriren har man 30 miljoner kronor i skulder till tidigare spelare i form av sign-off bonusar.

– Jag har ingen kommentar till det just nu, svarade Anders Gärdsbäck efter förlusten i ödesmatchen i går.

– Vi har inte lyckats prestera över 52 matcher i serien och här mot HV då. Men sen kan jag tycka vi har haft oflyt i de här två sista matcherna.

”Det är inte jordens undergång”

Leksands IF kommer att vara tillbaka om några år, det menar Gärdsbäck.

– Faktum är ju det sportsliga resultatet. Vi har haft en dålig ekonomi men gör ett bra resultat i år och styr åt rätt håll. Det är inte jordens undergång att vi ska spela hockeyallsvenskan nästa år. Vi har funnits här i 100 år och vi kommer finnas till i 100 år till. Vi kommer konkurrera i SHL om några år igen.

Rent ekonomiskt erkänner han att det kan bli kämpigt.

– Det är ett jätteslag för vilket lag som helst om man tar bort en tredje del av omsättningen. Det är ett stort slag för vilken organisation som helst.

– Jag tänker att varje organisation, företag och klubb behöver ha en sund ekonomi och hållbar sådan, det arbetet har vi påbörjat. Vi kanske inte kan köpa de namnkunnigaste spelarena. Det säger inte att vi har sämre spelare. Det ser man på lönelistan i dag att vi var i samma play out som HV trots skillnaderna.

Svaret om sportsliga organisationen: ”Får vi återkomma om”

De miljoner som man har i signoff och skulder till spelare lovar han att man kommer att kunna lösa.

– Det kommer att lösa sig. Vi ska fullfölja alla kontrakt, det är inget snack om det, säger Gärdsbäck

Vilka förändringar som blir av i den sportsliga organisationen kommer han inte att kommentera i dagsläget.

– Det får vi återkomma om. Nu har vi precis varit med om det här så det får vi prata mer om sen.