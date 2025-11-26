Leksandslånet petad i Mora

Det blev uppmärksammat när Leksand lånade ut Dennis Altörn till Mora. Till kvällens match mot Västerås har den tidigare JVM-forwarden nu blivit petad.

Det var kontroversiellt när Leksand lånade ut Dennis Altörn till Mora.

Dennis Altörn skrällde sig in i JVM-truppen förra säsongen. Han fick även chansen i Leksands A-lag i 21 SHL-matcher under den förra säsongen. Under säsongsinledningen hade 20-åringen det tufft att ta en ordinarie plats i truppen.

Det blev då istället en utlåning till Hockeyallsvenskan.

Där det blev spel i Mora. Något som har skapat irritation i båda lagens supporterled. Den unga forwarden har också haft det svårt att producera och det har blivit ett mål på tio matcher. Till dagens match mot Västerås, som bara ligger en poäng framför, väljer Mora också att peta den tidigare JVM-forwarden.

Lånet har tidigare missat två raka matcher med sjukdom. Men nu skriver Mora att han ”vilar” i dagens match. Med Dennis Altörn borta får Romeo Edvardsen Sörensen, deras poängkung från U20-laget, en ny chans som 13:e forward.

KVÄLLENS LAG !

Snart är det dags för en ny kamp om tre poäng – och ikväll väntar bortamatch i Västerås! 🔥



Frånvarande: Olhaver (skadad), Karlström (sjuk) & Altrörn (vilar)



Nu kör vi – full fart framåt mot tre nya poäng! 💪 pic.twitter.com/vRrP0rYLoB — Mora IK (@Mora_IK) November 26, 2025

Det är alltså en viktig sådan då lagen ligger nära varandra i tabellen och siktar på att lämna bottenträsket på allvar.

