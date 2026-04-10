Kyle Topping kastade sig i match fem mellan MoDo och Karlskoga. Nu anmäls forwarden till disciplinnämnden för förstärkning.

Det var rejält irriterat i Karlskoga-båset under gårdagens match mot MoDo. Både på Hampus Plato och Dennis Hall rasade mot motståndarlaget, som de ansåg filma. En av de mest uppmärksammade situationerna var den med Kyle Topping.

MoDo-forwarden fick en handske upp mot sidan av ansiktet i mittzonen och föll hårt till isen. Han tog sig samtidigt för munnen som att han fick en klubba där. Topping visades ut samtidigt som även Åke Stakkestad blev utvisad för en tripping.

Nu blir det även ytterligare påföljder för kanadensaren. Situationen har nämligen gått vidare till disciplinnämnden.

Det återstår nu att se hur de bedömer situationen. Straffet för ”embellishment” är 5 000 kronor i böter. Någon avstängning inför match sex kommer det därmed inte handla om.

Det här är inte första gången en MoDo-spelare anmäls för filmning eller förstärkning det här slutspelet. I serien mot AIK åkte bland annat August Berg dit för en grov filmning.

