Kritiserar trotjänaren: ”Har högre krav”

MoDo ramlar efter i jakten på seriesegern i Hockeyallsvenskan.

Efter nya förlusten mot Södertälje på lördagen riktar nu Mattias Karlin kritiken mot ledande spelare.

– Det är klart att vi har högre krav på de som varit med tidigare, säger han till ÖA.se.

David Rundblad. Foto: Bildbyrån

På lördagen kom MoDos tredje raka förlust – när de fick stryk av krislaget Södertälje SK borta i Scaniarinken.

Bottenlagen Troja-Ljungby och Södertälje har nu alltså slagit MoDo under denna svit – och nu kan Björklöven utöka avståndet i toppen till elva (!) poäng.

MoDo-tränaren Mattias Karlin uttrycker nu besvikelse kring hur ledande spelare har levererat under säsongen.

– Det är klart att vi har högre krav på de som varit med tidigare. Då tänker jag framförallt på David Rundblad och (Victor) Berglund. De kan leverera bättre.

”De är fullt medvetna”

Men han betonar för Örnsköldsviks Allehanda att spelarna vet att de kan bättre.

– Såklart. Rundblad har spelat i många år och har ganska bra koll på när det inte rullar på. De är fullt medvetna om att de inte ligger på nivån vi vet att de kan vara på.

David Rundblad har öppnat säsongen med fem poäng på 16 matcher.





