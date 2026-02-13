Krislaget Västerås förstärker: ”Skridskostark”

Västerås IK gör en ny förändring i truppen.

Den danske landslagsforwarden David Madsen är klar för krislaget.

– David är en skridskostark forward som även kan spela center, säger den tillfällige sportchefen Stefan Holmgren.

David Madsen ansluter till Västerås.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån

Västerås IK agerar på nytt. Under den tunga hösten och vintern har man bytt tränare och manskap men ändå inte fått det riktiga lyftet i hockeyallsvenska bottenstriden. Nu har man gjort klart med dansk landslagserfarenhet i form av David Madsen, 27, från den schweiziska andraligan.

Med SHL-erfarenhet från Malmö och Växjö kommer landslagsmannen från Danmark in som en viktig förstärkning i striden om att hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan.

Under säsongen 2025/2026 har Madsen gjort 27 poäng (6+21) på 40 matcher i EHC Winterthur, nu är han klar för Västerås.

– Om allt går som planerat så kommer han att ansluta till laget under helgen och göra debut borta mot Östersund, säger den tillfällige sportchefen Stefan Holmgren.

Source: David Madsen @ Elite Prospects