Krislaget Västerås förstärker: ”Skridskostark”
Västerås IK gör en ny förändring i truppen.
Den danske landslagsforwarden David Madsen är klar för krislaget.
– David är en skridskostark forward som även kan spela center, säger den tillfällige sportchefen Stefan Holmgren.
Västerås IK agerar på nytt. Under den tunga hösten och vintern har man bytt tränare och manskap men ändå inte fått det riktiga lyftet i hockeyallsvenska bottenstriden. Nu har man gjort klart med dansk landslagserfarenhet i form av David Madsen, 27, från den schweiziska andraligan.
Med SHL-erfarenhet från Malmö och Växjö kommer landslagsmannen från Danmark in som en viktig förstärkning i striden om att hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan.
Under säsongen 2025/2026 har Madsen gjort 27 poäng (6+21) på 40 matcher i EHC Winterthur, nu är han klar för Västerås.
– Om allt går som planerat så kommer han att ansluta till laget under helgen och göra debut borta mot Östersund, säger den tillfällige sportchefen Stefan Holmgren.
