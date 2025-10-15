Krisen fördjupas i SSK: ”Vi faller ihop som ett korthus”

Södertälje har noterats för sin sjätte förlust i år.

Detta efter en rejäl kollaps i Vimmerby (2–5).

– Jag är otroligt besviken att vi inte klarar att sätta ihop en hel match och faller ihop som ett korthus i tredje perioden när det ska avgöras, säger Henrik Eriksson till TV4 efter matchen.

Södertälje kollapsade mot Vimmerby. Foto: Bildbyrån

Andreas Johansson och Södertälje SK var tydliga inför säsongen – SHL var målet. Nu har det gått nio omgångar och Södertälje ligger bara tre poäng före jumbon Troja-Ljungby och är samtidigt endast två poäng ovanför nästjumbon Västerås.

På onsdagen förvärrades den tuffa situationen ytterligare för SSK.

Laget som var en seger från final i Hockeyallsvenskan förra året, har nu under Andreas Johanssons ledning åkt på en ny tung förlust. På onsdagen förlorade man med hela 2–5 i Vimmerby, ett lag som tippas i botten av nästan samtliga.

”Jag är otroligt besviken”

Säsongens sjätte nederlag för säsongen kom efter en rejäl kollaps. Efter att Södertälje tagit ledningen tidigt genom Daniel Norbe, gjorde Vimmerby fem raka mål och man var på väg mot en rejäl förlust.

I slutet lyckades Södertälje få in en reducering till 2–5. Men faktum kvarstår att det till slut blev en ny tung förlust för SSK.

