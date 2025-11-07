Krisen över (?) i Nybro: ”Elefanten i rummet”

Nybro Vikings har haft stor problem med ekonomin – vilket uppenbarade sig inför den nuvarande säsongen. Nu har föreningen lyckats lösa besvären på kort sikt, men står fortfarande inför ett stort arbete.

– Vi kan inte ha mentaliteten att sista man släcker lyset, säger Anders Westring till Barometern.

Nybro har löst de akuta problemen med ekonomin. Foto: Sara Damne/Bildbyrån.

Det har stormat kring Nybro Vikings under säsongsinledningen – inte på grund av det sportsliga, utan på grund av att det uppdagats att klubbens ekonomi var i spillror. Ett uppmärksammat tilltag mot detta var när klubben sålde sin jumbotron för att skrapa ihop pengar.

Under dagen kommer dock glädjande besked från klubbens ordförande Magnus Krantz. Detta i en längre intervju med Barometern-OT.

– Nummer ett var att den akuta likviditetskrisen måste lösas – och nu har vi löst den. Sedan ska det inte förta att vi har en fortsatt rejäl uppförsbacke att vända långsiktigt. Vi var oroliga för att pengarna skulle vara slut vid ungefär den tid vi är nu

”Alla klubbar är rädda för att ta det ordet i sin mun”

Klubben riskerar dock fortfarande att hamna i ett kontrollår, om de inte har tillräckligt med eget kapital vid nästa bokslut. Det är dock ingenting som oroar Krantz, även om han menar att det är 50/50 att det blir fallet.

– Alla klubbar är så rädda för att ta det ordet i sin mun. Det är bara att titta på siffrorna som finns – sex eller sju klubbar går med röda siffror och ingen vågar prata om elefanten i rummet. Vi räds inte det, skulle vi hamna där är det så.

Klubben har löst sin ekonomi på kort sikt och börjar nu arbeta för att ge klubben en god ekonomi på sikt.

– Vi kan inte ha mentaliteten att sista man släcker lyset, utan var fasen sätter vi strålkastarna? Nu måste vi bestämma oss och hitta vägar i en positiv anda. Många gånger kan vi fatta beslut som inte kostar några pengar för att göra saker bättre, säger klubbchef Anders Westring.

Source: Nybro Vikings IF @ Elite Prospects