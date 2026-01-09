Kör över AIK på Hovet: ”De kastar puckar”

Viktigt toppmöte på Hovet.

Då tog Karlskoga tag i matchen – och körde över AIK i de två första perioderna.

– Samtidigt som vi sätter en bra press så kastar de puckar och vi skapar chanser på det, konstaterade målskytten Henrik Björklund i TV4.

Henrik Björklund blev målskytt. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN / COP 254 / TS0403

BIK Karlskoga stod för en sensationellt bra säsong förra året och höll ganska jämna steg med Djurgården, som vann Hockeyallsvenskans slutspel.

Men i semifinalen tog det överraskande nog slut mot Roger Melins AIK. Efter att ha förlorat finalen mot rivalen Djurgården blev man kvar i serien.

På fredagen var Karlskoga sugna på att visa vad de kan på Hovet.

Festen så gott som förstörd

Och vilken första period de stod för.

Casper Haugen Evensen, Kalle Jellvert och Oliver Eklind gjorde varsitt mål inom åtta minuter. I den andra perioden blev det bara värre för stockholmarna. Jonas Gunnarsson byttes ut i målet och in kom Victor Brattström.

Direkt fick Fredrik Hallberg fick se Brattström släppa in 0–4 och ”fredagsfesten” på Hovet var så gott som förstörd.

Efter två perioder ledde Karlskoga med 4–0 och då konstaterade Henrik Björklund att AIK inte var på topp.

Matchen pågår..