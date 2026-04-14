KLART: Succécenterns klubbval i HA

Efter några veckor av spekulationer om vart Sebastian Falk hamnar är han nu klar. Det blir spel i Västerås för 24-åringen.

– En offensivt skicklig forward, säger Stefan Holmgren, assisterande sportchef, om nyförvärvet på lagets sajt.

Expressen har tidigare ryktat om att Sebastian Falk kan lämna Lindlöven för en fortsättning i den Hockeyallsvenska klubben Nybro. Det blir Hockeyallsvenskan för Falk, men inte i Småland. Nu presenterar istället Västerås honom.

Falk hade en poängstark säsong i Hockeyettan-klubben Lindlöven. På 37 matcher gjorde forwarden 53 poäng (12+41). Han testade även på hockeyallsvenskan under året, det blev en match med BIK Karlskoga och två matcher med Västerås, han även noterades för ett mål i den sistnämnda klubben.

– Jag trivdes väldigt bra när jag var utlånad till Västerås senast och är taggad på att få vara med under den här ombyggnationen av laget och ta klubben tillbaka på rätt spår igen, säger Falk till klubbens sajt.

Även Stefan Holmgren, Västerås assisterande sportchef, ser fram emot att Falk ansluter till klubben.

– Sebastian är en offensivt skicklig forward som har provat på Hockeyallsvenskan vid ett flertal tillfällen. Nu hoppas vi att han ska ta nästa kliv hos oss och etablera sig på den här nivån, säger Holmgren på lagsidan.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027.

