KLART: Värvar ”presidenten” på flerårskontrakt

Han har gjort över 270 matcher i Södertälje-tröjan. Nu är Måns Lindbäck klar för en återkomst.

– Måns får vi en användbar spelare som kan spela alla situationer där ute. Dessutom får vi in en kille som kan spela fysiskt och kan gå i trafik, säger sportchef Emil Georgsson.

Måns Lindbäck. Foto: Bildbyrån.

Södertälje har sedan en tid tillbaka haft en insamling för att försöka värva tillbaka Måns Lindbäck som lämnade för HV71 för fyra år sedan. Och nu är övergången klar.

Lindbäck har skrivit på för tre nya år i Södertälje-tröjan.

– Det känns såklart jättebra att få hem Måns till SSK igen, han har varit en prio-spelare för oss. I Måns får vi en användbar spelare som kan spela alla situationer där ute. Dessutom får vi in en kille som kan spela fysiskt och kan gå i trafik, säger sportchef Emil Georgsson till klubbens hemsida.

Måns Lindbäck återvänder till Södertälje

Lindbäck kom till Södertälje redan som 16-åring år 2012 och gjorde sedan resan från U18-laget till att bli en profil i A-laget. Publikfavoriten fick under tiden i SSK smeknamnet ”Presidenten” av supportrarna. Först 2021 lämnade han för HV, som han då var med och spelade upp i SHL. Den idag 28-årige forwarden har som mest gjort 37 poäng under en säsong i HockeyAllsvenskan, och det var just 2020/2021 i HV.

Han har på meritlistan exakt 300 allsvenska matcher, samt 132 matcher i SHL.

Source: Måns Lindbäck @ Elite Prospects