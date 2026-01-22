Klart: Lämnar för spel i hockeyallsvensk konkurrent

Oliver Håkanson har tidigare representerat Södertälje SK, nu är målvakten klar för en Hockeyallsvensk konkurrent.

23-åringen ansluter till krislaget Västerås IK.

260105 Södertäljes målvakt Oliver Håkansson inför ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Västerås och Södertälje den 5 januari 2026 i Västerås. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN / kod EW / EW0609

Oliver Håkanson presenteras nu av Västerås IK. Den 23-årige målvakten har skrivit ett avtal som sträcker sig över resten av säsongen, han förväntas träna med klubben redan idag.

– Eftersom Benedikt Oschgan är långtidsskadad så behöver vi stärka upp med ytterligare en målvakt, säger tf sportchef Stefan Holmgren till Västerås IK:s sajt.

– Det är heller inte hållbart att låta Alvar Frölander sitta på bänken med herrlaget när det kommer att krocka med viktiga matcher i U20 framöver. I Oliver får vi in en atletisk och positionssäker målvakt som är bekant med ligan. Han blir ett bra komplement till Korhonen och kan avlasta honom när det behövs under slutspurten av grundserien.

Samtidigt har målvaktskonkurrensen i SSK spetsats till, då finländske målvakten Niclas Westerholm ankommit under vintern.

Har SHL-erfarenhet

Under den pågående säsongen har Håkanson spelat elva matcher, med en räddningsprocent på 87,4%. Utöver Södertälje SK har målvakten har tidigare representerat Almtuna i Hockeyallsvenskan. Han har även testat på SHL, där han gjort två matcher med Brynäs.

Västerås IK är placerade på en trettonde plats i den Hockeyallsvenska tabellen efter 40 spelade omgångar. Klubben har ett poäng upp till tolfte-placerade Vimmerby, där Västerås har två matcher mer spelade. På fredag väntar en hemmamatch när Östersund kommer på besök.