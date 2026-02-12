KLART: Här är Peter Anderssons nya jobb

Efter avskedet i Västerås kopplades Peter Andersson ihop med en roll i Örebro. Nu presenteras 60-åringen plötsligt i schweiziska Lausanne.

Peter Andersson flyttar tillbaka till Schweiz. Foto: Bildbyrån/Tobias Sterner.

Peter Andersson kommer inte att fortsätta i en roll inom Sverige. Den rutinerade tränaren återvänder istället till Schweiz och Lausanne.

En knapp månad efter det avslutade samarbetet i Västerås kommer detta besked från NL-klubben. Och det för en roll som assisterande tränare, precis som Andersson var mellan 2022 och 2025, innan återkomsten i Hockeyallsvenskan. Rob Cookson får istället lämna.

Kontraktet med Lausanne är skrivet till slutet av 2027/28-säsongen.

”Peter känner till Lausannes miljö och lagets DNA perfekt. Han deltog bland annat i de två senaste finalerna som LHC spelade och spelade en betydande roll i lagets utveckling och struktur under den perioden. Hans höga standard, hans kunskap om den schweiziska ligan och hans nära relation med spelarna är ovärderliga tillgångar för framtiden för vårt idrottsprojekt”, skriver klubben.

Intresse från Örebro – för en sportchefsroll

Denna nyhet kommer trots uppgifter om intresse från Örebro. Något både Aftonbladet och Nerikes Allehanda uppgav i slutet av januari. De sistnämnda uppgav då att det inte handlade om ett jobb som tränare, utan snarare assisterande sportchef intill Henrik Löwdahl.

Andersson var huvudtränare för Örebro i fyra år mellan 2009 och 2013, och tog då laget till SHL. Därefter lämnade han Sverige för sina först år som tränare i Schweiz.

