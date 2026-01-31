Björklöven förlänger med Daniel Rahimi. Den assisterande tränaren har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt.

— Han är inte bara en tydlig profil i föreningen utan också en ledare med både pondus och hjärta, säger sportchef Per Kenttä i ett pressmeddelande.

Daniel Rahimi under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Mora och Björklöven den 19 september 2025 i Mora.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Daniel Rahimi klev direkt från isen till båset och blev förra säsongen assisterande tränare i Björklöven. Då till en början bakom Björn Hellkvist innan han på slutet av säsongen fick ta över huvudansvaret tillsammans med Stefan Öhman.

Den här säsongen kom Magnus Bogren in som en ny huvudtränare.

”Löven” inledde då säsongen briljant och flög fram under hösten. Den senaste tidens form har däremot gjort att gapet nedåt i tabellen har minskat. Där Kalmar är uppe och hotar om seriesegern bara två poäng bakom. Nu väljer Björklöven att jobba vidare med kontinuitet på tränarsidan. Under lördagen meddelar klubben nämligen att man har skrivit två nya år med Rahimi.

— Han ställer höga krav, men gör det med en värme och respekt som skapar förtroende i hela gruppen. För oss var det självklart att vilja bygga vidare med Daniel, och vi ser med stor framtidstro på det fortsatta arbetet tillsammans, säger Per Kenttä.

Daniel Rahimi har Björklöven som moderklubb och avslutade sin framgångsrika spelarkarriär med att göra fyra säsonger i klubben. Nu blir han kvar som tränare till minst 2028.

Under gårdagen stod det även klart att Björklöven förlänger kontraktet med Gustaf Kangas. Forwarden, född 2005, är även han presenterad på ett nytt tvåårskontrakt.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects