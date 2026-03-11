Albert Sjöberg blir kvar i Östersund en säsong till. Forwarden har skrivit på ett nytt kontrakt med den allsvenska klubben, meddelar ÖIK under onsdagen.

Albert Sjöberg under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Östersund och AIK den 7 januari 2026 i Östersund.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Efter att förra säsongen ha varit utlånad från Malmö till AIK skrev Albert Sjöberg på för Östersund inför den här säsongen. I Jämtland blev det 13 poäng på 40 matcher för den tidigare JVM-forwarden. Nu står det också klart att han blir kvar i klubben en säsong till.

Under karriären har det främst blivit spel i Hockeyallsvenskan. En sejour i Malmö resulterade däremot i 50 SHL-matcher och sex poäng.

Den bästa säsongen i karriären är dock alltjämt U19-säsongen i Södertälje. Då blev det 17 poäng, varav tio mål, på 40 matcher. Dessutom stod han för fem poäng och fyra mål på sex matcher i kvalspelet där Södertälje vann över Troja/Ljungby och behöll sin plats i Hockeyallsvenskan. Samma säsong belönades han också med en plats i JVM-truppen. Från den turneringen har han med sig ett brons.

Albert Sjöberg stannar i Östersund

Under det sista junioråret fortsatte inte succén och det blev heller inget JVM då. Efter en flytt till Malmö och lån till AIK hamnade sedan Albert Sjöberg alltså i Östersund. Där han nu blir kvar även kommande säsong.

Östersund har spelat klart för i år efter att ha slutat på en elfteplats. Sedan tidigare har även Carl Lidö förlängt sitt kontrakt med klubben över den kommande säsongen. De är nu de enda två spelarna på kontrakt till kommande säsong.

Source: Albert Sjöberg @ Elite Prospects