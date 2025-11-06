Thomas Fröberg har fått hård kritik under inledningen av säsongen och ett namn som florerat som en eventuell ersättare är Björklövens Per Kenttä. Nu ger sportchefen sitt svar på om Luleå skulle vara aktuellt.

– Den här typen av diskussioner har pågått under en lång tid och det är ingenting jag lägger någon värdering eller märke till, säger Kenttä till Folkbladet.

Per Kenttä. Foto: Simon Hastergård/Bildbyrån.

Björklöven går som tåget i Hockeyallsvenskan, medans Luleå fått en medioker start på SHL-säsongen.

Luleås sportchef Thomas Fröberg har fått utstå mycket kritik och det har spekulerats om att han kan bli utbytt efter den här säsongen. Ett av namnen som nämnts i diskussionen kring vem som eventuellt skulle kunna ersätta Fröberg är Per Kenttä.

– Kenttäs stora drömuppdrag är Luleå Hockey, så jag tror verkligen att det är ett hett spår. Han hade tagit det direkt, det hade passat honom alldeles utmärkt, säger experten Johan Svensson i Expressens podcast ”Sanny & Svensson”.

”Ingenting jag lägger någon värdering eller märke till”

Sportchefen själv tar dock inte situationen på särskilt stort allvar.

– Den här typen av diskussioner har pågått under en lång tid och det är ingenting jag lägger någon värdering eller märke till, utan jag trivs på mitt jobb här.

Per Kenttä har tagit Björklöven till två finaler, en semifinal och två kvartfinaler under sin tid i klubben. Just nu toppar Umeå-gänget den Hockeyallsvenska tabellen med 14 vinster på de första 15 omgångarna.