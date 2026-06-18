Karlskoga värvar målspruta

Harrison Blaisdell. Foto: Youtube.

Harrison Blaisdell gjorde den gångna säsongen 32 mål på 72 matcher för Allen Americans i ECHL. Med det slutade han trea i skytteligan i det som lite slarvigt kan kallas för tredjedivisionen inom nordamerikansk proffshockey.

Nu är forwarden, som beskrivs som en speedkula, klar för BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan

– Blaisdell är en skicklig forward med sin absoluta styrka i skridskoåkningen. Hans speed ger honom möjligheten att bryta mönster, skapa anfall i hög hastighet och transportera pucken över den offensiva blålinjen. Han har dessutom visat på hög nivå att han är en naturlig målskytt, säger sportchef Torsten Yngveson.

Harrison Blaisdell klar för BIK

Den 25-årige forwarden har gjort några juniorlandskamper för Kanada och tingades av Winnipeg Jets i draften 2019. Han har sedan dess spelat på college och därefter två säsonger i ECHL. Det här blir alltså första gången han spelar i Europa. Kontraktet med BIK är skrivet på en säsong.

– Det känns väldigt kul att ha gjort klart med BIK Karlskoga. Jag tror att spel i Sverige är rätt steg för mig och jag ser fram emot att få spela inför publiken i vinter. Mina förhoppningar är en lång säsong med ett grymt lag, säger Blaisdell.

BIK Har nu två målvakter, sju backar och 14 forwards på avtal.