BIK Karlskoga har drabbats av rejält manfall i Hockeyallsvenskan.

Nu väljer Dennis Hall att ställa upp med endast tio (!) forwards mot Östersund.

Dennis Hall, tränare i BIK Karlskoga. Foto: Bildbyrån/Fredik Karlsson.

När BIK Karlskoga föll med 1–4 mot Almtuna under onsdagen var Sebastian Falk inlånad från Hockeyettan och unge 07:an William Bråtner med som en del av laget. Detta då man tvingats hantera en lång frånvarolistan.



Nu, när huvudtränare Dennis Hall formerar sitt lag till fredagsmötet i Östersund, saknas även dessa



Det hela gör att Karlskoga kommer till spel med totalt tio forwards. Tre kedjor och Viktor Lennartsson som alternativ där bakom. Backsidan kastas om, men får inga nya avbräck, medan Olof Lindbom får fortsatt förtroende i mål efter att han hoppat in och räddat tolv av tolv skott dagen efter korttidskontraktet presenterades.



Oliver Eklind, Hampus Plato, Leevi Viitala, Viktor Lang, Alexander Ljungkrantz, Elias Ekström och Trym Gran är de spelare som allt jämnt är på frånvarolistan.



