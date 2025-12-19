Kalmars kross – befäster andraplatsen

Seger för Kalmar med 6–1 mot Vimmerby

Kalmars nionde seger på de senaste tio matcherna

Kalmars George Diaco tvåmålsskytt

Vimmerby har varit lite av ett drömmotstånd för Kalmar. På fredagen tog Kalmar ännu en seger borta mot Vimmerby. Matchen i hockeyallsvenskan slutade hela 6–1 (2–1, 0–0, 4–0). Det var Kalmars elfte raka seger mot just Vimmerby.

Därmed har Kalmar vunnit nio matcher i rad i hockeyallsvenskan.

Mathias Wigley gjorde matchvinnande målet

Kalmar tog ledningen i början av första perioden genom Wilhelm Westlund.

Vimmerby kvitterade till 1–1 genom Nick Bochen efter 10.31.

Efter 16.53 i matchen gjorde Kalmar 1–2 genom Mathias Wigley.

Andra perioden blev mållös.

Även i tredje perioden var Kalmar starkast och gick från 1–2 till 1–6 genom två mål av George Diaco, ett mål av Matthew Struthers och ett mål av Peter Diliberatore och avgjorde matchen.

Kalmars George Diaco stod för tre poäng, varav två mål.

Lördag 27 december spelar Vimmerby borta mot Oskarshamn 15.00 och Kalmar mot Västerås borta 18.00 i ABB Arena Nord.

Vimmerby–Kalmar 1–6 (1–2, 0–0, 0–4)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 0–1 (5.55) Wilhelm Westlund (Eddie Levin, George Diaco), 1–1 (10.31) Nick Bochen (Marcus Limpar Lantz, Johan Mörnsjö), 1–2 (16.53) Mathias Wigley.

Tredje perioden: 1–3 (42.00) Matthew Struthers (Matt Fonteyne, Tobias Aronsson), 1–4 (45.20) George Diaco (Peter Diliberatore, Gustaf Westlund), 1–5 (59.03) George Diaco (Elliot Ekmark, William Eckmyhl), 1–6 (59.27) Peter Diliberatore (Scott Walford, Liam Hawel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 1-0-4

Kalmar: 5-0-0

Nästa match:

Vimmerby: IK Oskarshamn, borta, 27 december 15.00

Kalmar: Västerås IK, borta, 27 december 18.00