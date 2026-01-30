Kalmars starka svit mot Västerås fortsätter
- Kalmar segrade – 4–1 mot Västerås
- Elliot Ekmark med två mål för Kalmar
- Eddie Levin avgjorde för Kalmar
Kalmar har haft det lätt mot Västerås i hockeyallsvenskan. Och på fredagen vann Kalmar på nytt – den här gången med 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) borta i ABB Arena Nord. Det var Kalmars femte raka seger mot Västerås.
Elliot Ekmark tvåmålsskytt för Kalmar
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
Efter 4.51 i andra perioden gjorde Kalmar 0–1 genom Elliot Ekmark.
Västerås kvitterade till 1–1 genom Oscar Birgersson efter 5.32 av perioden.
Kalmar gjorde 1–2 genom Eddie Levin efter 11.44.
12.41 in i tredje perioden slog Matt Fonteyne till framspelad av Scott Walford och Albin Storm och ökade ledningen. Elliot Ekmark stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med tre sekunder kvar att spela efter förarbete av Scott Walford och Gabriel Olsson.
Det här betyder att Västerås är kvar på 13:e plats och Kalmar stannar på andra plats, i serien.
I nästa omgång har Västerås Bik Karlskoga hemma i ABB Arena Nord, onsdag 4 februari 19.00. Kalmar spelar hemma mot AIK söndag 1 februari 16.30.
Västerås–Kalmar 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)
Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord
Andra perioden: 0–1 (24.51) Elliot Ekmark (Carl-Johan Lerby, George Diaco), 1–1 (25.32) Oscar Birgersson (Carl Jakobsson, Veikko Loimaranta), 1–2 (31.44) Eddie Levin (Giorgio Estephan, Wilhelm Westlund).
Tredje perioden: 1–3 (52.41) Matt Fonteyne (Scott Walford, Albin Storm), 1–4 (59.57) Elliot Ekmark (Scott Walford, Gabriel Olsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Västerås: 1-0-4
Kalmar: 2-0-3
Nästa match:
Västerås: BIK Karlskoga, hemma, 4 februari 19.00
Kalmar: AIK, hemma, 1 februari 16.30
