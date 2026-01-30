Kalmars starka svit mot Västerås fortsätter

Kalmar segrade – 4–1 mot Västerås

Elliot Ekmark med två mål för Kalmar

Eddie Levin avgjorde för Kalmar

Kalmar har haft det lätt mot Västerås i hockeyallsvenskan. Och på fredagen vann Kalmar på nytt – den här gången med 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) borta i ABB Arena Nord. Det var Kalmars femte raka seger mot Västerås.

Elliot Ekmark tvåmålsskytt för Kalmar

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 4.51 i andra perioden gjorde Kalmar 0–1 genom Elliot Ekmark.

Västerås kvitterade till 1–1 genom Oscar Birgersson efter 5.32 av perioden.

Kalmar gjorde 1–2 genom Eddie Levin efter 11.44.

12.41 in i tredje perioden slog Matt Fonteyne till framspelad av Scott Walford och Albin Storm och ökade ledningen. Elliot Ekmark stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med tre sekunder kvar att spela efter förarbete av Scott Walford och Gabriel Olsson.

Det här betyder att Västerås är kvar på 13:e plats och Kalmar stannar på andra plats, i serien.

I nästa omgång har Västerås Bik Karlskoga hemma i ABB Arena Nord, onsdag 4 februari 19.00. Kalmar spelar hemma mot AIK söndag 1 februari 16.30.

Västerås–Kalmar 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Andra perioden: 0–1 (24.51) Elliot Ekmark (Carl-Johan Lerby, George Diaco), 1–1 (25.32) Oscar Birgersson (Carl Jakobsson, Veikko Loimaranta), 1–2 (31.44) Eddie Levin (Giorgio Estephan, Wilhelm Westlund).

Tredje perioden: 1–3 (52.41) Matt Fonteyne (Scott Walford, Albin Storm), 1–4 (59.57) Elliot Ekmark (Scott Walford, Gabriel Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 1-0-4

Kalmar: 2-0-3

Nästa match:

Västerås: BIK Karlskoga, hemma, 4 februari 19.00

Kalmar: AIK, hemma, 1 februari 16.30