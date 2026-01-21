Seger för Kalmar med 4–0 mot Nybro

Kalmars sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Matt Fonteyne matchvinnare för Kalmar

Kalmar har haft det lätt mot Nybro i hockeyallsvenskan. Och på onsdagen vann Kalmar på nytt – den här gången med 4–0 (1–0, 1–0, 2–0) hemma i Hatstore Arena. Det var Kalmars sjunde raka seger mot Nybro.

Det här var femte gången den här säsongen som Kalmars målvakter höll nollan.

Det här innebär att Kalmar nu har fem segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Kalmar–Nybro – mål för mål

Matt Fonteyne gjorde 1–0 till Kalmar efter 16 minuters spel på passning från George Diaco och Liam Hawel.

Efter 9.57 i andra perioden slog Matthew Struthers till framspelad av Wilhelm Westlund och gjorde 2–0.

3.39 in i tredje perioden satte Carl-Johan Lerby pucken på pass av Matthew Struthers och Matt Fonteyne och ökade ledningen. Kalmar gjorde också 4–0 genom Henrik Nilsson på pass av Mathias Wigley efter 17.02.

Det här betyder att Kalmar ligger kvar på andra plats i tabellen och Nybro på tionde plats.

I nästa match, fredag 23 januari möter Kalmar Bik Karlskoga hemma i Hatstore Arena 20.30 medan Nybro spelar hemma mot Björklöven 19.00.

Kalmar–Nybro 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (16.53) Matt Fonteyne (George Diaco, Liam Hawel).

Andra perioden: 2–0 (29.57) Matthew Struthers (Wilhelm Westlund).

Tredje perioden: 3–0 (43.39) Carl-Johan Lerby (Matthew Struthers, Matt Fonteyne), 4–0 (57.02) Henrik Nilsson (Mathias Wigley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 5-0-0

Nybro: 2-1-2

Nästa match:

Kalmar: BIK Karlskoga, hemma, 23 januari 20.30

Nybro: IF Björklöven, hemma, 23 januari 19.00