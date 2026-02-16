Kalmars starka svit mot Vimmerby fortsätter

Kalmar segrade – 7–1 mot Vimmerby

Kalmars femte seger på de senaste sex matcherna

Liam Hawel avgjorde för Kalmar

Vimmerby är ett motstånd som verkar passa bra för Kalmar. På måndagen tog Kalmar ännu en seger hemma mot just Vimmerby. Matchen i hockeyallsvenskan slutade hela 7–1 (5–1, 2–0, 0–0). Det var Kalmars 13:e raka seger mot just Vimmerby.

Segern var Kalmars femte på de senaste sex matcherna.

Troja-Ljungby nästa för Kalmar

I första perioden var det Kalmar som var vassast. Laget vann perioden klart med 5–1.

Efter 1.30 i andra perioden nätade Valdemar Johansson framspelad av Albin Storm och Wilhelm Westlund och gjorde 6–1. Elliot Ekmark gjorde dessutom 7–1 efter 16.34 på pass av Eddie Levin och Peter Diliberatore.

I tredje perioden höll Kalmar i sin 7–1-ledning och vann.

Det här betyder att Vimmerby ligger på 13:e plats i tabellen och Kalmar är på andra plats.

Nästa motstånd för Kalmar är Troja-Ljungby. Lagen möts onsdag 25 februari 19.00 i SP Arena. Vimmerby tar sig an Bik Karlskoga hemma måndag 23 februari 19.00.

Kalmar–Vimmerby 7–1 (5–1, 2–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (0.36) Gabriel Olsson (Jesper Lindén, Scott Walford), 1–1 (9.54) Hugo Lejon (Ville Svensson), 2–1 (10.32) Liam Hawel (Matthew Struthers, Peter Diliberatore), 3–1 (18.06) George Diaco (Eric Norin), 4–1 (18.22) Matthew Struthers (Liam Hawel, Henrik Nilsson), 5–1 (19.15) Andrej Sustr.

Andra perioden: 6–1 (21.30) Valdemar Johansson (Albin Storm, Wilhelm Westlund), 7–1 (36.34) Elliot Ekmark (Eddie Levin, Peter Diliberatore).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Vimmerby: 1-2-2

Nästa match:

Kalmar: IF Troja-Ljungby, borta, 25 februari 19.00

Vimmerby: BIK Karlskoga, hemma, 23 februari 19.00