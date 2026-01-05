Kalmars fina svit fortsätter mot Vimmerby

Seger för Kalmar med 5–2 mot Vimmerby

Kalmars nionde seger på de senaste tio matcherna

Scott Walford tvåmålsskytt för Kalmar

Vimmerby har varit lite av ett favoritmotstånd för Kalmar. På måndagen tog Kalmar ännu en seger borta mot Vimmerby. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 5–2 (1–1, 2–1, 2–0). Det var Kalmars tolfte raka seger mot just Vimmerby.

Därmed har Kalmar vunnit fem matcher i rad på bortaplan.

Elliot Ekmark bakom Kalmars avgörande

Vimmerby tog ledningen efter tolv minuter genom Marcus Limpar Lantz på passning från Johan Mörnsjö och Emil Ekholm.

Efter 13.29 kvitterade Kalmar när Scott Walford slog till assisterad av Wilhelm Westlund och Albin Storm.

Kalmar startade också andra perioden vassast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Scott Walford och Elliot Ekmark innan Vimmerby svarade och gjorde 3–2 genom Marcus Limpar Lantz.

5.44 in i tredje perioden satte Albin Storm pucken framspelad av Carl-Johan Lerby och Jacob Crespin och ökade ledningen.

Efter 13.26 nätade Matthew Struthers på pass av Matt Fonteyne och Henrik Nilsson och ökade ledningen för Kalmar.

Det här betyder att Vimmerby är kvar på tolfte plats och Kalmar stannar på andra plats, i serien.

Vimmerby möter Modo Hockey i nästa match hemma onsdag 7 januari 19.00. Kalmar möter samma dag Almtuna hemma.

Vimmerby–Kalmar 2–5 (1–1, 1–2, 0–2)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 1–0 (12.52) Marcus Limpar Lantz (Johan Mörnsjö, Emil Ekholm), 1–1 (13.29) Scott Walford (Wilhelm Westlund, Albin Storm).

Andra perioden: 1–2 (22.25) Scott Walford (Gabriel Olsson, Jesper Lindén), 1–3 (27.49) Elliot Ekmark (Eddie Levin), 2–3 (30.04) Marcus Limpar Lantz (Nick Bochen, Adam Petersson).

Tredje perioden: 2–4 (45.44) Albin Storm (Carl-Johan Lerby, Jacob Crespin), 2–5 (53.26) Matthew Struthers (Matt Fonteyne, Henrik Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 1-0-4

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Vimmerby: Modo Hockey, hemma, 7 januari 19.00

Kalmar: Almtuna IS, hemma, 7 januari 19.00