Skrev på för Kalmar – redan klar för annan klubb

NHL-meriterade Andrej Sustr är klar för Kalmar. Men till nästa säsong har han redan gjort klart med en ny klubb.

Andrej Sustr kommer inte bli långvarig i Kalmar. Foto: Bildbyrån.

Andrej Sustr skrev sitt första NHL-kontrakt med Tampa Bay Lightning 2013 och tog snabbt en ordinarie NHL-plats hos Tampa Bay. Han var bland annat med och spelade Stanley Cup-final med klubben 2015 och senare var han med och spelade World Cup med Tjeckien 2016. Ett par år senare, 2018, lämnade han dock Tampa Bay för spel i Anaheim Ducks och 2019 försvann han från NHL. Han spelade två säsonger i KHL innan han återvände till Tampa Bay Lightning 2021 och sedan även spelade för Anaheim Ducks igen innan han tillbringade ett par år i AHL. NHL-karriären blev 362 matcher lång för backen, som år 2016 också spelade World Cup med Tjeckien.

Häromdagen skrev han på för Kalmar i HockeyAllsvenskan.

Men till nästa säsong är han redan klar för en ny klubb. Tjecken har, enligt finska Aamulehti, skrivit på för Jukurit i Liiga.

Finska ligan är välkänd mark för 35-åringen, som ifjol spelade 38 matcher för Rikard Grönborgs Tappara.

Source: Andrej Sustr @ Elite Prospects



