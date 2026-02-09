Bryter med moderklubben – för att flytta till Kalmar

Kalmar stärker truppen ytterligare.

Senaste nyförvärvet är den finske centern Elias Vilén.

– Han är en komplett forward med fart, spets­egenskaper och hög arbetsmoral, säger assisterande sportchefen Jarkko Oikarinen.

Elias Vilén skriver på för Kalmar i lagets jakt på att nå SHL. Foto: Gintare Karpavici/GEPA pictures/Bildbyrån

Kalmar fortsätter att satsa för att kunna nå avancemang till SHL. Efter att ha värvat centern Giorgi Estephan och backbjässen Andrej Sustr innan nyår har laget även stärkt upp med Eric Norin, och nu har de plockat in ytterligare ett nyförvärv.

Kalmar har nämligen gjort klart med ännu en center. Det handlar om finländaren Elias Vilén som ansluter från Pelicans. Vilén har spelat i Pelicans hela sin karriär men 25-åringen bryter nu sitt kontrakt med moderklubben för att flytta till Kalmar och spela i HockeyAllsvenskan.

– Jag är väldigt glad att ansluta till laget. Jag vill kunna hjälpa till det här laget att vara framgångsrikt och det känns fantastiskt att få chansen om att spela för att vinna och slåss om att gå upp till SHL, säger Vilén på klubbens hemsida.

Elias Vilén klar för Kalmar HC

Vilén har under årets säsong bildat en kedja med A.J. Vanderbeck, som lämnade Kalmar i början av säsongen. Centern har noterats för 17 poäng på 38 matcher i Liiga under årets säsong och med det varit en av Pelicans bästa spelare. Hans bästa säsong kom 2022/23 då han gjorde 31 poäng på 56 matcher för Pelicans. Totalt har det blivit 110 poäng på 245 matcher i Liiga för Elias Vilén.

– Vi är såklart nöjda att Elias väljer fortsätta sin säsong hos oss. Han är en komplett forward med fart, spets­egenskaper och hög arbetsmoral som kan spela både center och ytterforward som kommer bredda vår redan starka forwardssida, säger Kalmars assisterande sportchef Jarkko Oikarinen.

Elias Vilén var med och spelade final med Pelicans både 2023 och 2024 där det blev förlust mot Tappara båda gångerna. Han har även visat kapacitet för att leverera när det gäller som bäst då han var en av lagets främsta spelare med åtta poäng på tio matcher när Pelicans förra säsongen tvingades spela kval för att hålla sig kvar i Liiga.

Source: Elias Vilén @ Elite Prospects