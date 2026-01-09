Kalmar vann mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan

Kalmar-seger med 4–1 mot Östersunds IK

Kalmars åttonde seger på de senaste tio matcherna

Gabriel Olsson avgjorde för Kalmar

Kalmar segrade på hemmaplan i Hatstore Arena mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan. 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på fredagen.

Segern var Kalmars åttonde på de senaste tio matcherna.

Björklöven nästa för Kalmar

Valdemar Johansson gav Kalmar ledningen efter 6.55 efter förarbete av Jesper Lindén och Mathias Wigley.

Kalmar gjorde 2–0 genom Gabriel Olsson efter 6.11 i andra perioden.

Östersunds IK reducerade dock till 2–1 genom Albert Sjöberg efter 6.33 av perioden.

Efter 17.06 gjorde Kalmar 3–1 genom Elliot Ekmark.

5.25 in i tredje perioden nätade Kalmars Eddie Levin framspelad av George Diaco och Wilhelm Westlund och ökade ledningen.

Östersunds IK ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Kalmar är på andra plats.

På onsdag 14 januari 19.00 spelar Kalmar borta mot Björklöven och Östersunds IK hemma mot Vimmerby.

Kalmar–Östersunds IK 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (6.55) Valdemar Johansson (Jesper Lindén, Mathias Wigley).

Andra perioden: 2–0 (26.11) Gabriel Olsson (Liam Hawel), 2–1 (26.33) Albert Sjöberg (Eero Savilahti, Leo Sundqvist), 3–1 (37.06) Elliot Ekmark (Henrik Nilsson, George Diaco).

Tredje perioden: 4–1 (45.25) Eddie Levin (George Diaco, Wilhelm Westlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-1-1

Östersunds IK: 2-1-2

Nästa match:

Kalmar: IF Björklöven, borta, 14 januari 19.00

Östersunds IK: Vimmerby HC, hemma, 14 januari 19.00