Uppmanar till bojkott: ”Försöker minska rivaliteten”

Två träningsmatcher mot största rivalen?

Nej tack, säger supportrarna i Nybro och Kalmar, som uppmanar till bojkott.

– Det känns som att man försöker minska rivaliteten mellan lagen, säger Vikings Supports Hugo Karlsson till Barometern-OT.

Nybros Elias Stenman och Kalmars Joel Svensson under ett möte i februari. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

29 augusti, samt 7 september är tanken att Kalmar HC och Nybro Vikings ska mäta sina krafter mot varandra under försäsongen. Men huruvida det blir några supportrar på läktarna är ännu oklart.



Efter beskeden från klubbarna går nämligen supporterklubbarna Club1968 och Vikings Support nu ut med en tydlig uppmaning: Bojkotta träningsmatcherna mot rivalen. Barometern-OT rapporterar först om det hela och så här låter det när Club1968:s ordförande Ludvig Rautio ger sin syn.



– Vi känner att klubben har tagit ett felbeslut att ha träningsmatcher mot vår största rival. Det kom lite ”out of the blue” och det var inget de pratade med oss om. Sedan förstår jag att det kan finnas ekonomiska bitar i det, men vi tycker att det är något man sparar till serien, säger Rautio till tidningen och fortsätter kring kontakten med klubben.

– Det berodde på ekonomiska bitar, men vi ska sitta ner med klubben framöver. Vi kommer inte att gå på matcherna varken hemma eller borta, sedan har folk givetvis sin egen vilja. Vi uppmanar till bojkott och kommer inte att gå.



Hugo Karlsson i Vikings Support fyller sedan i:



– Vi tycker inte att man gör så. Vi har haft en dialog med klubben om och var inte riktigt överens. Enligt dem hade Kalmar HC tagit kontakt och eftersom ekonomin såg ut som den gjorde efter årsmötet tyckte de att det var en bra grej.



Kalmar inleder sin försäsong mot Karlskrona 20 augusti. Nybro spelade sin första match under onsdagen och vann med 6–1 mot Troja/Ljungby.