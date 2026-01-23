Kalmar nollades – i jakten på serieledningen: ”Rena väggen”

Kalmar hade chansen att ta över serieledningen.

Då förlorade man mot formstarka Karlskoga på hemmais – och nollades.

– Det är ruggigt imponerande att se, den lagstyrkan man har, menar Johan Tornberg i TV4.

BIK Karlskoga vann i Kalmar. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN / kod SH / SH0677

Björklöven var ganska nära Kalmar under dagen. Både i tabellen och på kartan. För laget förlorade sin match i Nybro med 1–3 och senare under kvällen skulle Kalmar ställas mot Karlskoga.

Då hade smålänningarna chansen att för första gången ta över serieledningen. Detta efter en lång tids push, där man tagit in poäng efter poäng på Björklöven i toppen. Men serietvåan skulle förlora mot serietrean Karlskoga.

Det var aldrig riktigt något snack. Även om Kalmar skapade många målchanser och utan tvekan hade kunnat göra ett par mål, så höll BIK:s Lars Volden nollan och räddade alla 40+ skott.

– Rena väggen, säger kommentatorn Richard Hermansson i TV4.

Bortalaget från Värmland tog ledningen genom Åke Stakkestad och drygt en och en halv minut senare hade Eero Teravainen utökat med ett lysande avslut i powerplay.

”De är extremt jobbiga”

Det fanns ingen väg tillbaka för ett Kalmar som oftast körde fast i Karlskogas aggressiva försvarsspel.

Med drygt fem minuter kvar plockade Kalmar ut Jacob Crespin i mål, och då avgjorde Karlskoga med ett 3–0 mål.

– De är extremt jobbiga när de tar ledningen. De är hänsynslösa mot sig själva för de är så pass försvarsberedda och vill göra ett så bra försvarsspel gentemot varandra. Det är ruggigt imponerande att se den lagstyrkan man har, menar Johan Tornberg i TV4.